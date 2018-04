Van 7 naar 21 trajectcontroles in Vlaanderen, blijft 0 in Wallonië

Door: BV

Niet alleen het nieuwe rijbewijs met punten loert om de hoek. Er zal in de toekomst nog véél meer gecontroleerd worden. Het BIVV riep al op tot een verdubbeling van het aantal flitscontroles en kijk, geheel toevallig kondigt de overheid nog dezelfde maand aan dat het aantal trajectcontroles op ons grondgebied stijgt van 7 naar 21 stuks. Aan het verzoek van onder meer vakorganisatie VAB om de meeropbrengst uit deze controles ook effectief ten goede te laten komen van de verkeersveiligheid - door bijvoorbeeld eens wat te doen aan de lamentabele infrastructuur van ons land - komt de overheid vooralsnog niet tegemoet. Diezelfde VAB wist afgelopen week nog mee te delen dat 7 op 10 Belgische verkeersdeelnemers “niet tegen” trajectcontroles was (inmiddels door de pers al verkocht als “7 op 10 is voor” wat toch niet exact hetzelfde is). Daarbij dient overigens gezegd dat de overgrote meerderheid van de bevraagde personen die controles vooral geschikt vindt bij gevaarlijke situaties in de bebouwde kom. Een nuance die evenmin in rekening wordt genomen.

Waar staan die nieuwe trajectcontroles?

Alle trajectcontroles in België vinden we op Vlaams grondgebied. En ook daar wordt elk van de nieuwe controlezones toegevoegd. Alleen al in de provincie Antwerpen komen er 11 bij. In Vlaams-Brabant worden er twee uitgewerkt en in de provincie Limburg komt er één.