Laadtijd EV's kan spectaculair korter

Wie enkele jaren geleden dacht dat de verkoop van elektrische auto's een ware stormloop zou veroorzaken zat mis. Zulke modellen zijn veelal te duur voor de massa en zelfs als dat geen struikelblok was, is er nog steeds de beperkte en moeilijk in te schatten actieradius. Maar wat als de laadtijd nu eens fors verkort zou kunnen worden? Zouden we dan niet net iets gemotiveerder zijn - mits wat extra toegevingen van de staat misschien - om toch de overstap naar auto's op stroom te maken? Het beperkte rijbereik zou er dan, en zeker in België, toch niet meer zo toe doen.

De Nanyang Technological University (NTU) in Singapore claimt de oplossing te hebben gevonden. Door een negatief deel van grafiet dat in de meeste lithium-ion-batterijen van EV's zit te vervangen door titaandioxide, wordt de chemische reactie in de batterijen aanzienlijk versneld. Een EV-accu driekwart opladen zou nog maar twee minuten duren, terwijl zo'n operatie met een snellader momenteel ruim een half uur in beslag neemt. Wie de volle 100% verkiest moet zelfs uren wachten. Een bijkomend voordeel is dat accu’s veel vaker kunnen worden opgeladen zonder capaciteit te verliezen. De levensduur kan naar verluidt oplopen tot wel 20 jaar.

Wanneer?

Verschillende autoconstructeurs hebben interesse getoond, al wordt geopperd dat het nog zeker twee jaar kan duren alvorens commercialisatie aan de orde is.