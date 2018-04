700pk sterke Tesla P85D heeft prijs

Door: BV

Afgelopen week presenteerde Tesla de P85D. Een exemplaar dat dankzij twee elektromotoren (eentje van 165kW bij de voorwielen en een exemplaar van 350kW bij de achterwielen) kan pochen met een totaal vermogen van zo maar eventjes 700pk. De snelste Tesla tot heden is goed voor een topsnelheid van 250km/u, werkt zich vanuit stilstand in 3,4 seconden naar 100km/u en als hij rond die snelheid blijft hangen, kan hij tot 440km ver geraken. En nu is er ook een prijs. Het model wisselt in ons land van eigenaar vanaf € 113.540. Een garantie van 8 jaar zonder kilometerbeperking op batterij en aandrijfeenheid is inbegrepen.