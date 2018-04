Wordt Minerva J.M. Brabazon de eerste Belgische supersportwagen?

Door: BV

Hij draagt de naam van een Britse autopiloot, maar hij hoort zo Belgisch te worden als een goed pak frieten. Deze Minerva J.M. Brabazon. Het merk heeft in elk geval voldoende luister - het hoorde tot de absolute wereldtop van bij z’n lancering in 1897. Alleen was luxe en betrouwbaarheid het credo - niet snelheid. Maar dat moet bij de wederopstanding veranderen.

Minerva J.M. Brabazon concept

Er wordt nu al behoorlijk met papieren specificaties geschermd. Zo hoort de Brabazon een V12 met twee turbo’s aan boord te krijgen. Alleen al goed voor 1.000pk. Die moet samenwerken met drie elektromotoren om er nog eens 200pk bij te doen. Het doel: een pk / gewichtsverhouding van 1kg per pk. De tweezitter zal dus een erg licht onderstel en koetswerk moeten krijgen. En daarvoor wordt natuurlijk carbon ingeschakeld. Het wordt zelfs gebruikt voor de wielen. En de fabelachtige specificaties zijn nog niet rond - Minerva gooit er immers ook nog vierwielbesturing tegenaan. En de transmissie? Dat wordt een automaat met dubbele koppeling en 7 versnellingen. De oorsprong van al die materie wordt nog in het midden gelaten. Maar laat dat de pret vooral niet drukken.

Uitvoering met echt goud

Wat de heren in Antwerpen - waar aan de wederopstanding wordt gewerkt - in elk geval wel in de gaten hebben, is dat hun afzetmarkt niet noodzakelijk Europa zal zijn. Tenminste, dat leiden we af uit de voorgespiegelde aankleding. Een uitgeklede versie voor circuitgebruik, akkoord. Maar de J.M. Brabazon voor straatgebruik is zo maar eventjes voorzien van een goudkleurige grille, terwijl er binnenin ook met exclusieve materialen en aankledingen gegoocheld wordt.

Wordt (hopelijk) vervolgd.