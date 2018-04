Mercedes S-klasse nog nooit zo populair

Door: AUTO55

Voor het eerst in de geschiedenis van de S-klasse is het model één jaar na zijn marktdebuut (type W222) meer dan 100.000 keer verkocht. En het succes lijkt zich voort te zetten. Afgelopen maand noteerde Mercedes een toename in de verkoop van 139,3 procent in vergelijking met september vorig jaar en de eerste 9 maanden van dit jaar vlogen er zelfs meer buiten dan in 2012 en 2013 samengeteld.

Eén van de vermoedelijke redenen van het succes? De snelheid waarmee het vlaggenschip de drie belangrijkste afzetmarkten heeft betreden. In Duitsland ging de S-klasse in juli 2013 de verkoop in, in China was dat eind september en in de Verenigde Staten midden oktober.