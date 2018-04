Detroit Electric bijna klaar met SP:01

Door: AUTO55

Ruim een jaar geleden werd bevestigd dat niet Nederland, maar wel het Verenigd Koninkrijk arbeiders aan het werk zal kunnen zetten voor de productie van de SP:01. Die sportwagen, die ons twee jaar geleden al beloofd werd, is gebaseerd op de Lotus Elise en belooft erg snel te zijn. Maar ook niet zo snel als aanvankelijk werd aangenomen, ondanks het feit dat de elektromotor van de SP:01 geen 201pk en 225Nm, maar wel een dikke 280pk en 280Nm richting achteras zal sturen. Het resultaat is een sprintcijfer tot 100km/u van 3,9 in plaats van 3,7 seconden.

En er is nog nieuws. Want hoewel we dachten het finale ontwerp al in juni van dit jaar te hebben gezien, blijkt dat niet helemaal het geval te zijn. De plaagfoto hierboven onthult immers enkele duidelijke verschillen met het model dat we eerder op foto konden aanschouwen. Nu is het enkel nog wachten op de grote onthulling.

Detroit Electric is trouwens geen nieuwe speler in autoland. Rond de vorige eeuwwisseling bouwde de Amerikaanse onderneming al elektrische auto's en hield het dat vol tot 1939.