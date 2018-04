Land Rover Discovery Sport in productie

Door: AUTO55

In het Engelse Halewood is de productie van de Land Rover Discovery Sport in gang geschoten en werden de sleutels van het allereerste exemplaar zelfs al overhandigd. De nieuwe eigenaar? Een team van Virgin Galactic dat de hoogpotige zal inzetten bij de lancering van 's werelds eerste commerciële ruimteprogramma. Wat ze er precies mee zullen aanvangen, werd er niet bijverteld.

Bij de lancering zal de Discovery Sport met een aantal viercilinder turbomotoren op benzine en diesel worden aangeboden. Zoals de volledig aluminium 2.0 Si4-benzinemotor en een 2.2-liter turbodieselmotor. Later in 2015 zal het gamma nog worden uitgebreid met een zuinige ED4-turbodieselmotor met een CO2-uitstoot van slechts 119g/km. De motoren kunnen naar keuze worden gekoppeld aan een negentrapsautomaat of een handgeschakelde zesversnellingsbak en aan twee- of vierwielaandrijving.