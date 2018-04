1 miljoen dollar voor Lotus Esprit-duikboot van James Bond

Door: BV

In 1977 kroop Roger Moore in The Spy Who Loved Me achter het stuur van een witte Lotus Esprit die zichzelf geheel per ongeluk ook kon omturnen tot een duikboot. Een model dat ook echt kan rijden én duiken bestond nooit. Maar er was wel een duikversie. Die verhuisde echter naar de persoonlijke collectie van Tesla-baas Elon Musk. En die heeft het verzamelstuk niet opnieuw op de markt gegooid.

Helemaal geen duiker

Nu is op Ebay een nieuw exemplaar opgedoken. Een zuiver showstuk, dat aan één kant het uiterlijk heeft van de Esprit-duikboot en aan de andere kant gewoon wielen heeft. Het doet helemaal niets anders dan op z’n voetstuk zitten, maar wie wil, kan hem kopen. Voor exact 1 miljoen dollar. Da’s ongeveer vijf keer zo veel dan het zou kosten om eerst een werkende Esprit te kopen en hem vervolgens te laten vertimmeren. Je moet dus wel gek zijn…