Mercedes wil kwart van MV Agusta

Door: BV

Mercedes opende de onderhandelingsdans met het Italiaanse MV Agusta al enige tijd geleden. De overname van Ducati door Volkswagen (of Audi, of Lamborghini) heeft ervoor gezorgd dat ook deze Duitsers hun tentakels naar de motormarkt uitstaken. En er wordt ook gehengeld in Italië.

Vanwaar de interesse?

Die overnamedrift is overigens lang niet onlogisch. De autoconstructeurs worden in de toekomst afgerekend op de totale CO2-uitstoot van hun voertuigenproductie. En via een achterpoortje in de wetgeving wordt ook de uitstoot van eventuele motorfietsen gewogen, die uiteraard veel CO2-vriendelijker zijn. In het kort: hoe meer motorfietsen zo’n merk verkoopt, hoe meer van de erg winstgevende benzineslurpers bovenin z’n gamma het in de toekomst zal kunnen verkopen. En het is evenmin uitgesloten dat - nu downsizing stilaan extreme vormen aanneemt - er ook technologie kan gesprokkeld worden. Een auto met een tweecilinder uit een motorfiets? Het is niet langer ondenkbaar. Of een elektrische auto met een kleine motor die de autonomie vergroot? Dat evenmin.

30 miljoen euro

Volgens de Duitse media heeft Daimler in eerste instantie z’n oog laten vallen op een kwart van motorenbouwer MV Agusta. De Duitsers zouden daarvoor € 30 miljoen op tafel willen leggen. Voorlopig weigeren beide partijen commentaar. Een officiële aankondiging volgt uiteraard wanneer de koop rond is.