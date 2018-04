700 Toyota hybrides voor Solidariteit voor het Gezin

Door: BV

Toyota heeft wereldwijd al 7 miljoen hybrides aan de man gebracht. En ook in ons land neemt de aandrijfvorm een grote hap uit het Toyota-aanbod. 1 Toyota op 4 maakt ervan gebruik. Er er komen er nu in één klap meer dan 700 bij.



Het grootste hybride leasingcontract ooit

Leasingmaatschappij Alphabet koopt in één klap 729 exemplaren van de Yaris en Auris Hybride voor de organisatie Solidariteit voor het Gezin. De eerste lading van 226 stuks bolt vanaf vandaag rond. Het is het grootste leasingcontract voor die aandrijfvorm in de geschiedenis van ons land.