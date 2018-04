Daimler trekt zich terug uit Tesla

Door: BV

Het moederhuis van autofabrikant Mercedes heeft al enkele jaren een aandeel van 4% in de Amerikaanse nicheconstructeur van elektrische auto’s Tesla. Maar dat hebben de Duitsers nu van de hand gedaan. Het heeft ruwweg € 660 miljoen opgeleverd. Een veelvoud van wat de gigant er destijds in investeerde, maar minder dan had gekund. Het aandeel van Tesla zakte de jongste tijd al tot 19% onder z’n piekwaarde van eerder dit jaar.

Batterijen voor elektrische Mercedes B-Klasse

Mercedes en Tesla werken samen. De Duitsers kopen er de batterijen voor de elektrische B-Klasse. Maar of dat in de toekomst ook nog zo blijft, wordt er niet bijgezegd. Daimler zegt alleen dat het ook kan samenwerken zonder dat het aandelen bezit. Tesla geeft geen commentaar op de verkoop.