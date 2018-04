Ook Toyota dumpt aandelen Tesla

Door: BV

Eerder deze week raakte bekend dat Daimler z’n aandelenpakket in Tesla van de hand had gedaan. Dat bracht de Duitsers zo’n € 660 miljoen op. Nu weet persbureau Reuters dat ook Toyota z’n aandelenpakket afbouwt, al is niet duidelijk hoeveel. Toyota betaalde ooit € 40 miljoen voor 2,5 % van de aandelen. Tegenwoordig is dat 10 keer meer waard.

Geen Toyota met Tesla-batterijen

Mercedes gebruikt Tesla-batterijen voor de elektrische B-Klasse en Toyota deed hetzelfde voor een elektrische RAV4. Die werd echter geen succes. Amper 2.000 Amerikanen (hij was alleen daar te koop) zagen er wat in. Die overeenkomst is inmiddels ook stopgezet.