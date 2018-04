Ford Troller Concept: voor Braziliaanse stranden

Door: BV

Troller is eigenlijk een Braziliaanse fabrikant van terreinwagens. De Troller is hun voornaamste wapenfeit. Het merk is pas opgericht in 1995, maar werd al in 2005 door Ford overgekocht. Een vierde generatie van de Troller dient zich aan en om dat extra in de verf te zetten, is voor een concept car gezorgd. Die debuteert op het Autosalon van Sao Paulo, dat midden deze week de deuren opent.

Avontuurlijke off-roader

De Troller T4 Concept moet het vooral van z’n extra stoere uitrusting hebben. Onder meer met een tweekleurig koetswerk én lederen interieur. Navigatie en airco zijn eveneens present.

Aandrijving

Voor de aandrijving zorgt een 3,2l vijfcilinder dieselmotor die gekoppeld is aan een manuele zesbak. Die levert 197pk.