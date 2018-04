Niet meer dan een concept: Fiat FCC4

Door: BV

Fiat probeert op het Autosalon van Sao Paulo, dat nog steeds in Brazilië gelegen is, wat aandacht naar zich toe te harken met de FCC4 Concept. Die is een beetje van alles.

Gigantisch groot

Fiat zegt er niets over, maar het vermoeden bestaat dat Fiat voor de bodemplaat beroep gedaan heeft op een onderstel van een andere constructeur. Wellicht is dat Mitsubishi, waar de Italianen een overeenkomst mee hebben voor de gezamenlijke bouw van een pick-up. De afmetingen suggereren dat in elk geval. Deze FCC 4 is immers 5 meter lang, 1,6 meter hoog en 1,94m breed.

Stijl

Over de aandrijving is helemaal niets bekend. De stijl kunnen we daarnaast het best omschrijven als een crossover met heel wat elementen. Kenmerken van een Coupé én een pickup (met een in twee delen openklappende kofferklep) worden hier gecombineerd.