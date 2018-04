Lister geeft teken van leven

Door: BV

De Amerikaanse voormalige supersportwagenbouwer Lister houdt zich tegenwoordig bezig met de bouw van Jaguar D-Type replica’s. Geen goedkope dingen overigens, want je moet er meer dan € 350.000 voor neertellen.

Lister hypercar

Maar het bedrijf heeft weer zin in een echte, hedendaagse supersportwagen. Die wordt in elk geval nog duurder - voor minder dan € 2,5 miljoen zal je hem niet op je oprijlaan kunnen parkeren. En dit is de eerste schets. Je zal het er ook mee moeten stellen, want voor de rest wordt er niets onthuld. Als ze bij Lister zelf al weten hoe hij zal aangedreven worden, dan geven ze het in elk geval niet prijs.