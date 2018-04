De auto van de toekomst vliegt (en komt uit Slowakije)

Door: AUTO55

De ontwikkeling van de Aeromobil is al sinds 1989 aan de gang. Na vier prototypes, al doet de naam anders vermoeden, is dit het resultaat. En de Aeromobil 3.0 is bijna productieklaar. Een eerste testvlucht werd al met succes ondernomen; nu is de Slowaakse luchtvaartautoriteit aan zet om een licentie te verantwoorden. Zodra deze binnen is, is commercialisatie niet veraf.

Bij de ontwikkeling van de verschillende prototypes is de Aeromobil steeds groter geworden. Dit was nodig, want er is een bepaald formaat vleugels nodig om voldoende opwaartse lift te generen. Het resultaat: een spanwijdte van 8,3m voor een totaallengte van 6m een breedte van 2,24m. Hierdoor past hij maar net binnen de rijbaan, maar het kan én mag ook.

Euro95

Na 250m te hebben afgelegd, kan de Aeromobil de lucht in. Zijn vliegbereik bedraagt zo'n 700km, al rijdend geraakt hij tot 875km ver. Hij zou dan gemiddeld 8l/100km benzine verbruiken. Doe je de hele tocht al vliegend, dan ontsnapt er per uur 15l uit de tank. Bijvullen kan overigens gewoon met Euro95.