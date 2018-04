Radical stelt nieuw speelgoed voor

Door: AUTO55

Met het circuit van Barcelona op de achtergrond heeft Radical, de Britse nicheconstructeur van lichtgewicht sportwagens, twee nieuwe creaties voorgesteld. De eerste heet SR3 RSX en laat zich aanvuren door een 1.5-liter viercilinder van Suzuki. Dat blokje is ruim 210pk en 168Nm sterk en stelt de racer in staat om na 3,2 seconden 100km/u aan te tikken en te toppen aan 250km/u.

Nog krachtiger is de SR8 RSX. Daarin schuilt geen vierpitter, wel een 3-liter V8 die 446pk en 379Nm koppel via een zeventrapstransmissie naar de achteras versluist. Wat dat oplevert qua prestaties vertelt Radical er (nog) niet bij, maar we veronderstellen dat ze sensationeel zijn. Zo'n Radical, voorzien van een stalen buizenframe en een koetswerk uit composietmateriaal, weegt droog aan de haak immers slechts 860kg. Kopers dienen wel rekening te houden met een forse aankoopprijs (£109.950 exclusief belastingen - omgerekend € 140.511) en het feit dat de motor na 40 uur gebruik moet worden gereviseerd. Begin 2015 gaat het model de verkoop in.