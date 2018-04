10 Halloween-auto's om van weg te lopen

Met Halloween komen overledenen weer tevoorschijn om een nieuw mensenlichaam in te nemen. Althans, dat is wat de Kelten indertijd geloofden. De traditie, waarbij er lustig verkleedpartijtjes en nachtwandelingen worden georganiseerd, blijft in ieder geval erg populair. Dus worden etalages en huizen versierd, maar worden ook auto's in het thema ondergedompeld. Auto55.be ging op zoek naar 10 opvallende creaties, al zijn die niet allen even bewust aan de nacht van de doden gelinkt. Kijk even mee... als je durft!