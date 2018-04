Integra uit The Fast and the Furious te koop

Door: AUTO55

Deze rode Acura Integra GS-R was één van de hoofdrolspelers in de eerste race van de eerste film uit de Fast & Furious-reeks (zie: Legendarische autofilms). Het gaat om een rechtsgestuurd exemplaar uit 1996 dat in de prent door rapper Ja Rule - redelijk onsuccesvol - door de stad werd gejaagd. De auto staat momenteel in de VS te koop voor 50.000 dollar. Dat is natuurlijk een pak meer voor dan je voor een niet-bekende Integra moet neertellen. Op de odometer staan ongeveer 32.000 mijl.

Integra?

Bij ons stond het model tussen 1998 en 2000 enkel als Honda Integra Type-R in de tabellen, in één enkele motorversie dan nog. In standaardtrim was die Japanner 190pk sterk, een vermogen dat uit een 1.8-liter VTEC-motor werd gesleurd.

Van de F&F-reeks komt het zevende deel, dat Furious 7 heet, in april 2015 uit. Wijlen Paul Walker speelt er nog in mee (de laatste film waar hij in zal opdraven) en ook Vin Diesel en Jason Statham tekenden present. De na zijn dood opgenomen beelden van Walker zouden door diens broer Cody vertolkt zijn en achteraf digitaal bewerkt.