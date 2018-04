Mercedes G-Code bewijst dat de GLK nog niet klein genoeg is

Door: BV

Mercedes heeft een studiemodel klaar voor een crossover die vooral bestemd is voor stedelijk gebruik. Autobouwers die een beetje bij de les zijn, maken de mensen tegenwoordig wijs dat je ook voor riooldeksels en tramsporen een SUV moet gebruiken. Die hoge kleine autootjes worden dus hip. De GLK die momenteel in de catalogus staat, is daarvoor te groot en dat weet ook Mercedes. Deze G-Code is dus in de eerste plaats een proefballonetje voor een compacter model.

Korter dan de GLK

4,1m meet de G-Code. Dat is 32cm minder dan een GLK. Hij is tegelijk echter ook 1,90m breed (da’s bijna 10cm meer dan bovenstaand vergelijkingsmodel) en een halve centimeter hoger (1,50m). Een Audi Q1 is al op komst, dus een premium-duel staat al op de agenda.

Lak die stroom opwekt

Een turbomotor die waterstof door de cilinders jaagt, drijft de voorwielen aan. De achterwielen worden dan weer aangepord door een elektrische krachtbron. Daarom komt het er ook op neer om zo veel mogelijk stroom te genereren. Er wordt maar weinig over het hoofd gezien. Een aangepaste ophanging zet de op- en neergaande beweging van de wielen om in stroom en met de fotovoltaïsche lak, functioneert het ganse koetswerk als een zonnepaneel. En het is daar nog niet eens mee gedaan. Als er wind over het oppervlak stroomt, wordt er ook nog eens elektrostatisch stroom gegenereerd.

Onder de koffervloer zitten twee elektrische scootertjes die opgeladen worden tijdens het rijden.

Flinke portie bling

Mercedes zegt dat de G-Code in Duitsland is ontwikkeld, maar ook de Chinese designstudio’s van het merk hebben hun zeg kunnen doen. En dat heeft zich geuit in een flinke portie bling. Zo is de 3D-grille voorzien van achtergrondverlichting die verschillende kleurtjes kan aannemen: rood, blauw of paars. De kleur correspondeert met de gekozen rijmodus.

Centraal instrumentenbord

Toegang tot de cabine wordt verzekerd door conventionele voorportieren en kleine tegengesteld openende achterdeurtjes. Binnenin is gekozen voor eenvoud en vier individuele kuipzetels. Het instrumentarium is geheel digitaal en voor de gelegenheid in het midden van de boordplank gemonteerd.