​Exotic Rides wil eigen supercar, keek naar Ferrari Enzo

Door: BV

Exotic Rides is een bedrijf dat zich vooral bezighoudt met het ‘veredelen’ van auto’s en motorfietsen. Een erg lucratieve zaak, waar het zich beter toe zou beperken. Want nu hebben de Amerikanen uit Florida het in hun hoofd gehaald om zelf een supercar te bouwen. En dat is - zoals zovelen reeds voor hen hebben bewezen - steevast een erg verlieslatende affaire.

600pk, met Italiaanse invloeden

De auto zal W70 heten. Waarom is niet helemaal duidelijk, al komt het cijfer 7 wel eens terug in de LS7 7.0l V8 die voor de aandrijving zal moeten zorgen. Die zal 600pk leveren, wat de W70 tegenwoordig zowat in de onderste schuif van het segment legt. Maar de Amerikanen hebben het antwoord al op de tong liggen: met maar 600pk wordt de motor niet te veel belast en blijven problemen als oververhitting netjes onder controle.

Italiaans design?

Het uiterlijk is van de hand van een Australiër die David Williams heet. Maar dat die een stevige lijn Ferrari Enzo had gesnoven voor hij aan het tekenen sloeg, lijkt wel duidelijk.

Exotic Rides wil de eerste exemplaren volgend jaar op de baan hebben.