Pininfarina Fuoriserie Bike 43 Milano

Door: BV

Dat de designers bij Pininfarina schoonheid in de vingers hebben, dat weet elke autofiel. Maar de ontwerpen hoeven zich natuurlijk niet te beperken tot vierwielers. Het Italiaanse stijlhuis heeft zich ditmaal gewaagd aan een tweewieler. Zonder motor nog wel. De inspiratie ervoor werd gepuurd uit de jaren dertig van vorige eeuw. En ja, het is een exclusief ding geworden.

43 Milano

Dat is de fietsenbouwer die deze creatie bij elkaar vijst. De hoogtepunten? Wortelnotenhouten accenten en een stuur en zadel bekleed in gevlochten leder. Zoals bij de Lancia Astura Bocca uit 1936 (foto), die ook van de Pininfarina was. En zo sijpelt de auto ook in dit ontwerp door.

Technologie en prijs

Helemaal wars van technologie is deze Fuoriserie nu ook weer niet. LED-verlichting zorgt ervoor dat de pure lijnen niet verstoord worden en wie wil, kan een versie kopen die een elektromotor ter hulp roept. Die kost € 9.000. Als je alleen spierkracht wil inschakelen ben je er vanaf met € 6.000.