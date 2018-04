Mazda introduceert de nieuwe 2, dit zijn de details

Door: BV

We wisten al hoe de nieuwe Mazda 2 eruit ging zien. De details over de motoren, de prestaties en de verbruikscijfers voor de Europese markt waren echter nog niet wereldkundig gemaakt. Tot nu.

Vernuftige technologie

De ingenieurs bij Mazda bekijken de dingen graag met een frisse blik. En zo komt het dat dit relatief kleine Japanse automerk het presteerde om een dieselmotor op de markt te brengen met een ‘onmogelijk lage compressieverhouding’. Mazda’s benzine- en dieselmotoren gebruiken immers dezelfde lucht/brandstof-mengverhouding. Iets waar geen enkele andere autobouwer zich aan waagt. De drijfveer van de Japanners is duidelijk. Door de compressie laag te houden, is de verbranding schoner en kunnen de diesels van het bedrijf voldoen aan strengere eisen zonder (dure) nabehandelingssystemen (zoals roetfilters met AdBlue e.d.) te gebruiken. Maar ook de andere autobouwers hebben een punt, want diesels met een lage compressie starten moeilijk en draaien bij lage temperaturen niet altijd soepel. Z’n 2,2 SkyActiv-diesel was daarom onder meer voorzien van speciaal vormgegeven zuigerkoppen… Net als de nieuwe1,5l diesel in de Mazda 2.

1.5l SkyActiv D

De 1.5l is niet alleen wat kleiner, hij wordt ook gecombineerd met een wat eenvoudiger turbo. Let wel - dat is dan nog altijd eentje met variabele geometrie. Een start-stop-systeem is er ook altijd, net als een handgeroerde zesbak. De eenheid wekt 105pk en 220Nm op. Voldoende voor een honderdsprint in 10,1 seconden en een top van 178km/u. Maar z’n verbuikscijfer is nog het meest indrukwekkend. Officieel bedraagt dat slechts 3,4l/100km, wat de CO2-uitstoot per kilometer op slechts 89g brengt.

Drie benzines

Ook alle drie de benzines zijn 1,5l groot. Ze hebben vermogens van 75, 90 en 115pk. De laatste gooit ook hier weer grote ogen. De prestaties zijn immers pittig (top: 200km/u, sprinttijd: 8,7s) maar hij blijft toch onder de 5 liter (115g/km CO2) wat het verbruik betreft.