Terugroepactie: de koffer van 4.428 Porsches zit los

Bij een Porsche zit, zoals bekend, de koffer vooraan. Daarom is het goed dat Porsche al zestig jaar ervaring heeft met de productie van een slot dat die klep tijdens het rijden stevig verankert. Als ze open of los schiet omdat er wind onder komt, kan de schade aanzienlijk zijn. En toch is dat net wat je bij 4.428 nieuwe exemplaren riskeert.

Slot van minderwaardige kwaliteit

4.428 exemplaren van de 911, Boxster en Cayman moeten terug naar de dealer voor een controle. Ze zijn allemaal van 2014.

Niet de eerste fout

Porsche heeft een uitstekende reputatie voor betrouwbaarheid, maar er komen stilaan barsten in die fundering. Eerder dit jaar moest Porsche al de eigenaren van een GT3 vragen om hun auto te laten staan tot de complete motor vervangen was, waren er problemen met de remmen van de Macan en was het niet uitgesloten dat de achteras van de 918 Spyder een eigen leven ging leiden.