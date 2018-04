Volvo V60 Cross Country komt uit het niets

Door: BV

Hij was niet aangekondigd en er werd niet voor geplaagd. Maar hij is er wel. De derde telg van Volvo’s Cross Country-familie debuteert op het Autosalon van Los Angeles. Amerika krijgt hem ook als eerste. Europa volgt later.

Meer van hetzelfde

Een V70 en V40 Cross Country kennen we al. Het recept is hetzelfde gebleven. Potige bumpers rondom, skidplates en een hogere bodemspeling (+6,5 cm) maken het berijden van ruw terrein makkelijker, maar het heeft vooral een esthetische functie. Volvo wil ermee mensen naar de showroom trekken die wel van een avontuurtje houden en dat graag te kennen geven aan de hand van hun auto.

Geen blik op het interieur

Foto’s zijn er niet van, maar de fabrikant meldt over het interieur van de V60 Cross Country al wel dat deze voorzien is van zwarte lederen sportstoelen met bruine stiksels. Meteen vanaf de introductie in de loop van 2015 zijn deze verkrijgbaar. Later volgen nog twee nieuwe bekledingsopties.

Kleine motoren voor Europa

De Amerikanen en Canadezen krijgen een benzinemotor met 250pk (Volvo vindt het zelfs niet meer nodig om daar de cilinderinhoud van te vermelden) gekoppeld aan een automaat en met vierwielaandrijving. De Europese versies zullen het met minder moeten stellen. Niet alleen zal de keuze beperkt blijven tot minder pittige diesel- en benzinevarianten, maar ook de vierwielaandrijving komt niet. De Europese V60 Cross Country krijgt louter voorwielaandrijving.