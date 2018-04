Nu al onenigheid over waarde Ferrari

Door: BV

Wie regelmatig deze pagina’s bezoekt, weet ongetwijfeld dat Fiat-topman Sergio Marchionne de stoel heeft ingepikt van Ferrari-baas Luca Di Montezemolo. Marchionne, vaak omschreven als een briljante boekhouder, maar nooit als autoliefhebber, z’n eerste wapenfeit was aankondigen dat Ferrari op meer volume zou mikken. Een stelling die inmiddels weer ingeslikt is.

Ferrari wordt afgesplitst

Momenteel is het Italiaanse sportwagenmerk een integraal deel van Fiat Chrysler Automobiles (dat werd opgericht na de fusie tussen Fiat en Chrysler). Maar dat blijft niet zo. Volgend jaar wordt Ferrari een aparte entiteit die naar de beurs trekt. En daarmee begint weer een nieuwe, typisch Italiaanse soap over de beurswaarde van het bedrijf.

Hoeveel is Ferrari waard?

Marchionne weet het zeker: Ferrari heeft een waarde van € 12 miljard. Probleem: geen enkele zakelijke analist is het ermee eens. De schattingen lopen weliswaar ver uit elkaar. Van minimaal € 5 miljard tot maximaal € 8,6 miljard. Afhankelijk van de gebruikte formule. Maar geen enkele analyse komt in de buurt van wat Marchionne wil.

Welke formule?

Zonder even te technisch te worden: de waarde van een onderneming wordt veelal bepaald door de winst voor belastingen te vermenigvuldigen met een bepaalde factor. Die factor is afhankelijk van de sector. En de sector waarin die factor het hoogst is (9 tot 12 maal de jaarlijkse winst voor belastingen) is die van de luxegoederen. Et voila - voor Marchionne is Ferrari een luxegoed en geen niche-autoconstructeur. En zelfs dan wil Marchionne dat er rekening wordt gehouden met de ‘geprojecteerde toekomstige winst’ van Ferrari van jaarlijks € 1 miljard, eerder dan de huidige winst van € 650 miljoen. De financiële sector is voorlopig niet bereid om de topman z’n redenering te volgen.