Deze Toyota Camry is niet wat je denkt dat het is

Door: BV

Het is op de SEMA autoshow in Las Vegas dat Toyota uitpakt met deze Camry van het nieuwe modeljaar. Hij ziet er sportief uit, beetje verlaagd, brede bandjes, grote velgen… maar niets dat weggeeft wat er eigenlijk aan de hand is.

Onvervalste dragracer

Onderhuids is deze Camry immers een onvervalste dragracer. Er zit zelfs niets meer onder dan een buizenstructuur waarin een opgekittelde 5,8l V8 (oorspronkelijk uit een Toyota Tundra) huist. De eenheid wekt zo maar eventjes 850+ pk op. Toyota verwacht dat de kwartmijl wordt afgehaspeld in minder dan 10 tellen. En dat is snél.