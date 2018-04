Geely Emgrand CG9 was ooit Volvo S80

Door: BV

Geely, dat zoals bekend de eigenaar is van het Zweedse Volvo, wil niet alleen de Europese producten naar een hoger plan tillen. Het gebruikt de gekochte kennis ook gretig om het eigen merk naar een hoger plan te tillen. De Geely Emgrand GC9 is daar een uitstekend voorbeeld van. Onderhuids is het een Volvo S80, maar hij is onder het oog van de Britse designer Peter Horbury (sinds 2009 weer bij Volvo en onder meer verantwoordelijk voor de Volvo Universe Concept Car) in een nieuwe jas gestoken.

Geen half werk

Van de Volvo is niets meer te herkennen. Ook aan de binnenzijde niet. Op sommige vlakken presteert deze Emgrand het zelfs om het donormodel te overklassen. De S80 moet het bijvoorbeeld nog stellen zonder sfeerverlichting. Maar het grote aanraakscherm, de head-up-display en een premium-geluidsinstallatie heeft de Zweed natuurlijk ook.

Motoren

Niet dat het voor ons als Europaan van belang is, maar voor de volledigheid vermelden we ze toch. De Chinese klant zal kunnen kiezen tussen een 1.8 turbo met 163pk, een 2,4l zonder turbo die net zo veel vermogen oplevert of een 3,6l V6 met 245pk. Schakelen gebeurt met een handbediende zesbak of een optionele automaat.