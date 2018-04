BMW presenteert verlichting en laadpaal in één

Door: BV

Straatmeubilair is BMW niet geheel vreemd. Het merk ontwierp al eens banken, bushokjes, verlichting, vuilnisbakken en diens meer. Maar het is voor het eerst dat het bedrijf er zelfs een afnemer probeert voor te vinden. En nog niet eens voor een normale verlichtingspaal, maar voor ééntje met een ingewerkt stopcontact. Zo kan je makkelijker je elektrische auto opladen.

LED-verlichting

BMW suggereert LED-lampen voor de straatverlichting. Die gaan erg lang mee en verbruiken nauwelijks. Handig, want zo’n EV die z’n batterij aan het voltanken is, slurpt wel wat. Welke vorm die straatlampen moeten hebben, laat BMW in het midden. Wat het grote voordeel van dit systeem is? Je moet maar één paal zetten en aansluiten aan het stroomnet in plaats van twee…