Viercilinder dieselkoning van VW met 272pk

Door: BV

Volkswagen had al een tweeliter viercilinder dieselmotor voorgesteld die de wenkbrauwen een verdieping hoger deed staan: een common-rail motor die zo maar eventjes 240pk en 500Nm opwekt. Maar nu hebben de Duitsers er nog een schep bovenop gedaan. De inspuitdruk is nog maar eens verhoogd tot een ronduit hallucinante 2500 bar en de conventionele dubbele turbo is vervangen door een elektrisch exemplaar. Dat kan meer debiet genereren en doet dat ook nog eens vanaf een lager toerental.

272pk uit een tweeliter

Al die technische hocus pocus levert 272pk op, terwijl de koppelcurve niet hoger wordt dan bij de 240pk-versie (omdat er dan vermoedelijk één en ander te zwaar wordt belast) maar die wel een gunstiger verloop kent. Concreet zal dat vooral betekenen dat er lager in de toeren gereden kan worden. De 14% vermogenswinst betekent dus niet dat hij meer zal verstoken, integendeel, hij wordt zuiniger.

10-trapsautomaat

Over het nut om almaar meer versnellingen te voorzien, lopen de meningen uiteen. Versnellingsbakfabrikant ZF had bij de introductie van een negentrapsautomaat al eens te kennen gegeven dat het omslagpunt in zicht was. Dat is het punt waarop een extra versnelling toevoegen meer gewicht (en dus verbruik) toevoegt dan er theoretisch verbruikswinst kan gehaald worden. Maar één versnelling extra, dat kan blijkbaar nog wel. VW zal deze centrale immers koppelen aan een automaat met twee koppelingen en 10 versnellingen die maximaal 550Nm kan verwerken. Die heeft dan ook nog eens een functie die de motor uitschakelt bij het uitbollen én zal vertragingsenergie recupereren.