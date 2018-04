Ja, een Ferrari V8 past in de Alfa Romeo 4C

Door: BV

Bij Lazzarini Design word je ’s morgens al met een plakje spacecake verwelkomd en verkeer je permanent in hogere sferen. Tenminste, dat veronderstellen we. Hoe kom je anders op de idee om een Alfa Romeo 4C (normaliter aangedreven door een viercilinder met niet eens 1,8l inhoud) te voorzien van een 4,3l V8 van Ferrari. En om die motor dan ook nog eens te voorzien van twee turbo’s van Hennessey?

In ontwikkeling

Dat is nochtans exact wat Lazzarini doet. Met een prijskaartje van zo’n € 250.000 als resultaat - 4C Definitiva gedoopt - niet goedkoop, maar wel erg spectaculair. De Italianen denken dat het leeggewicht niet meer dan 955kg zal bedragen, maar dat de wagen wel 738pk en 720Nm zal opwekken. Wat vingerwerk op de rekenmachine heeft uitgewezen dat de sprint van nul naar 100km/u niet meer dan 2,6 seconden hoeft in beslag te nemen. Over een topsnelheid wil nog iemand uitspraken doen.

Downforce

Wil je een dergelijk pluimgewicht aan de grond houden, dan moet je wat vleugels uit de kast halen. Op de kofferklep komt er een joekel, maar er is ook een voorsplitter, diffuser achteraan en de zijskirts en bumpers rondom zijn hertekend. Wat niet helemaal duidelijk is, of je er ook de openbare weg mee op mag.