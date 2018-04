Lexus LF-C2 Concept zegt hallo

Door: BV

Lexus stelt op het Autosalon van Los Angeles een nieuwe cabrio voor. Een concept car, voorlopig, maar het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een open versie van de LF-CC. Ook dat is nog een concept, maar het staat zo goed als vast dat ook de cabrio een carrière in de catalogus van de constructeur tegemoet gaat. De LF-CC kennen we inmiddels in de vorm van de RC F, compleet met 477pk sterke V8. De teasers gunnen alvast een blik op het silhouet, de smoel en het interieur (met verlichte knoppen zowaar).