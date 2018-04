Geschift: Mitsuoka Orochi Evangelion

Door: BV

Mitsuoka is een Japanse koetswerkbouwer die niet meteen bekend staat om z’n ingetogen creaties. De Orochi was een sportwagen van het bedrijf, gebaseerd op de Honda NSX. Dat staat in de verleden tijd omdat het model (net als de donorauto die in 2005 met pensioen ging) niet meer leverbaar is. Maar hij komt terug, voor één keer. De makers van de populaire Japanse animatiereeks Evangelion hebben immers één exemplaar voorzien van een bijzonder psychedelische lak waaraan niet minder dan vier maanden is gewerkt. Wie hem hebben wil moet naar Japan, er ruim € 110.000 voor over hebben en kunnen rekenen op een flinke dosis geluk.

Loterij

Wil je dat dit unieke exemplaar het jouwe wordt, dan moet je je in Japan bij de Amerikaanse winkelketen Seven Eleven (dat toevallig ook de andere merchandise van Evangelion verdeelt) inschrijven. Wie de uiteindelijke eigenaar wordt, zal in een loterij bepaald worden. Maar ook dan moet je nog steeds je bankrekening plunderen.