Nieuwe BMW-collectie op tijd voor de feestdagen

Door: BV

Een beetje premiummerk maakt z’n imago ten gelde door ook merchandise te koop aan te bieden. Voor zij die een auto van het merk bezitten en dat graag onder de neus van de massa wrijven, of om toch wat centen te verdienen aan mensen die de stap nog niet gezet hebben. Want merchandise, dat spijst in de eerste plaats de kas van de autobouwer. De nieuwe collectie van BMW is net op tijd voor de kerstaankopen.

4 lijnen, 19 nieuwigheden

BMW splitst de collectie op in vier onderdelen. De ‘gewone’ merchandise, die van de ‘M’ reeks (die natuurlijk duurder is), één voor kinderen en dan zijn er nog de miniatuurtjes. Al bij al 19 nieuwigheden, van jassen over manchetknopen tot (niet bijster goede) kleine versies van de BMW i8. De betere BMW-dealer zal ze in de showroom hebben.