Eerste Batmobiel ooit te koop

Door: BV

Batman, dat waren natuurlijk stripboeken voor het een televisiereeks was of de transitie naar het grote scherm werd gemaakt. En ook daarin was, al in de jaren veertig en vijftig, sprake van een Batmobiel. Er werd er in 1963 zelfs eentje gemaakt ter promotie onder officiële licentie van DC Comics. De auto werd decennia lang verwaarloosd, maar de creatie - gebaseerd op een Oldsmobile 88 uit 1956 - is nu weer gerestaureerd.

Eerste Batmobiel uit de geschiedenis

Op het scherm was deze Batmobiel dus nooit te zien, maar het is wel de eerste officiële Batmobiel ooit. Dat die nu in het voetlicht treedt is natuurlijk geen toeval. Het model gaat immers onder de hamer bij Heritage Auctions. Een richtprijs wordt niet gegeven, maar de laatste officiële Batmobiel die van eigenaar wisselde deed dat voor $ 4,2 miljoen. Zo weet je toch een beetje hoelang je aan je spaarvarken moet schudden.