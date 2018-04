Dieven stelen 36 velgen

Door: BV

Het is de afgelopen jaren en decennia gevoelig moeilijker geworden om auto’s te ontvreemden. Een goede zaak natuurlijk, maar de dievenbendes hebben zich tegelijkertijd natuurlijk geheroriënteerd. Bijgevolg is de diefstal van onderdelen - van GPS-eenheden tot airbags - gevoelig toegenomen. En ook velgen en banden zijn populair. Dat ondervond een Duitse dealer die gisteren z’n stockwagens zonder de cruciale ronde onderdelen terugvond.

Aanzienlijke schade

In het totaal werden in het anders zo vredige Neunkirchen 9 auto’s van hun fonkelnieuwe velgen en banden ontdaan. Dat ging overigens niet altijd even zachtaardig en het gros van de voertuigen heeft dan ook nog andere schade. Voldoende voor de Duitsers om met een beloning te gaan zwaaien. Wie de komende tijd toevallig tegen een spotprijs een setje velgen voor z’n A1 aangeboden krijgt, belt misschien beter naar Auto Center Mühlenbruch. Het kan € 5000 opleveren.