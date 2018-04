Europa steeds minder gek van wit

Door: BV

Wit blijft de populairste kleur. Zeker en vast wereldwijd is dat het geval, maar ook in Europa kiest nog steeds 27% van alle klanten voor de lichtst mogelijke tint. Maar de populariteit ervan is tanende. Dat blijkt uit cijfers van Axalpa dat autofabrikanten wereldwijd van coatings (verf dus) voorziet.

Wit en zilver steeds minder populair

Wit blijft slechts 2% achter het wereldwijde gemiddelde en staat ook in Europa nog steeds op 1. Het gaat er zwart (21%), grijs (16%) en zilver (12%) vooraf. Overigens zijn er binnen het continent ook nog grote verschillen. Zo is wit gevoelig minder populair in de Noordelijke landen van de EU dan in de regio rond de Middellandse Zee. Wat echter net zo belangrijk is als de naakte cijfers: ons continent heeft het zo ongeveer wel gehad met wit en zilver. Die twee tinten kunnen op minder bijval rekenen dan in het recente verleden.

Blauw slaat aan, groen niet

Blauw is geen topper, hoe je het draait of keert. Maar de tint doet het in Europa wel beter dan om het even waar. Vooral bij de compacte voertuigen en de monovolumes kiest de klant het vaakst voor blauw. Geen donkerblauw trouwens, maar eerder midden- en lichtblauw. Luxevoertuigen worden dan weer vooral in zwart op de bestelbon aangevinkt. Groen is daarentegen zowat het minst populair. Hooguit 1% van de auto’s rijdt rond in die kleur.