Triton: nieuwe Pickup van Mitsubishi

Door: BV

In Thailand heeft Mitsubishi het doek van de nieuwe Triton getrokken. Logisch, want daar wordt hij gemaakt, alvorens uitgevoerd te worden naar niet minder dan 150 verschillende landen. Wellicht ook naar Europa. Het is immers de opvolger van de L200. Of die naam behouden blijft, is nog onduidelijk. Wanneer we hem exact mogen verwachten ook.

Ook als Fiat

De Triton werd voorafgegaan door de GR-HEV concept en borduurt voort op de eerder organische (ronde vormen) stijl van de huidige L200. Die is in onze contreien niet bekend om z’n looks, maar de Japanners hebben ditmaal duidelijk meer hun best gedaan. Er komt overigens nog een herkansing want ook Fiat zal dit model in de catalogus opnemen. Daarvoor wordt het uiterlijk gewijzigd, maar niemand verwacht ingrijpende aanpassingen.

Functioneel interieur

Zo’n pickup moet in de eerste plaats functioneel zijn, en dat blijkt ook uit het interieur. Geen tierelantijntjes, maar eenvoud. Nochtans sijpelt ook hier meer technologie door. Starten doe je met een knop en de vierwielaandrijving zet je niet meer met een pook, maar met een draaischakelaar in de gewenste stand. En er wordt zelfs aan het comfort gewerkt. De zetels zijn ruimer en achteraan staat de rugleuning wat schuiner opgesteld.

Aandrijving

Er zijn vier motoren. Een 2,4l benzine met 128 die we niet in onze contreien moeten verwachten en drie diesels. Die maken uiteraard meer kans op een Europese carrière. De topper is een 2,4l met 181pk en 430Nm die ook technisch het meest geavanceerd is. Daarnaast zijn er twee 2,5l-centrales. De eerste levert 128pk en 240Nm, de tweede wekt 178pk en 400Nm op.

De Triton maakt nog steeds gebruik van inschakelbare vierwielaandrijving. Pas wanneer het moeilijk wordt komen de onafhankelijk opgehangen voorwielen meehelpen met de starre achteras die altijd wordt aangedreven. Als het echt moeilijk wordt, kan de bestuurder de terreinversnelling inschakelen. En over schakelen gesproken: er zijn drie transmissies. De instappers doen het met een handbediende vijfbak, terwijl de krachtiger motoren op een zesbak getrakteerd worden. En een automaat met vijf verzetten is bijna altijd een optie.