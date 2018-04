Hoed af! Buitenissige cabrio's

Door: ADD

Een Range Rover, Nissan GT-R, Maybach of Tesla Model S als cabrio: het Californische bedrijf Newport Convertible Engineering, NCE knipt desgewenst van nagenoeg elk model het dak weg. Niet altijd met evenveel esthetisch succes.

Autochirurgie

De oprichter van NCE wilde eigenlijk chirurg worden, maar de erg geslaagde restauratie van een gehavende MGB-Roadsters zorgde voor een carrièreswitch. Voortaan zou de garage zijn operatiekwartier zijn en metaalschaar en slijpschijf zijn scalpel. In plaats van openhartoperaties uit te voeren, snijdt hij sinds 1983 de carrosserie van bijzondere auto's open.

Tesla voor daklozen

“ Vaak succesvol, soms wat minder geslaagd ”

Vele Californiërs weten het met minimale uitstoot en open dak rijden naar waarde te schatten en dat maakt Tesla's tot uitverkoren slachtoffers. Het ombouwen van zo'n vermogende e-auto naar een cabrio met stoffen kap kost al gauw $ 29.000, dus zo'n € 23.000. Wie een vast vouwdak prefereert, betaalt $ 45.000 (ca. € 36.000). Hierbij komt natuurlijk nog de prijs voor de basisauto en in de VS kost een Tesla Model S momenteel $ 71.070, wat neerkomt op € 57.000.Wat de Tesla-cabrio's echter niet verhindert erg aan te slaan. Een Chinese zakenman heeft er ondertussen al 100 stuks van besteld.

Cabriorange

Ook cabrioverbouwingen op Range Rover basis zijn momenteel erg in trek. NCE verschaft de nobele terreinwagen op vraag niet enkel een open dak, maar reduceert hem bovendien van een vijf- tot tweedeurs. Overzichtelijker wordt de Range Rover daardoor niet. Het brede dak en de smalle achterruit ontnemen nagenoeg compleet het zicht naar achteren. Parkeersensoren zijn bij deze Brit dus onontbeerlijk.

“Our ideas are always complementary to the existing design“

De ethische code van het bedrijf bepaalt dat het oorspronkelijke design van het voertuig altijd behouden moet blijven. Vaak succesvol, soms wat minder geslaagd. Bij menig automodel bekruipt ons namelijk het gevoel dat een stoffen kap toch niet echt op zijn plaats is. Maar oordeel vooral zelf.