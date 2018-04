Audi Prologue wordt A9

Door: BV

Audi heeft op het Autosalon van Los Angeles het doek van de Prologue getrokken. Dat is een tweedeurs die net een tikkeltje korter is dan de A8. Een concurrent voor de Mercedes S-Klasse Coupé zeg maar. Er wordt nu al gefluisterd dat die binnen de kortste keren in de catalogus zal verschijnen als A9.

De nieuwe stijlrichting

Audi staat nu niet meteen bekend om z’n stijlrevoluties. Maar de A9 trekt, althans al concept car, wel aan de heersende conventies. Zo is de single frame radiatorgrille nog steeds present, maar is hij lager en breder dan voorheen. Terwijl de laserkoplampen die hem flankeren scherper gelijnd en fijner zijn dan we van de constructeur gewend zijn. De langgerekte flanken (de auto is per slot van rekening 5,10m lang) zijn proper gehouden. Er zit zelfs geen deurklink op. De deuren gaan elektromechanisch open als je ze aanraakt. Boven de afhellende kofferklep is de holle achterruit het meest opvallende element. Dat schijnt aerodynamisch voordeel op te leveren, maar eigenlijk heeft alleen Citroën er zich al aan gewaagd (met de C6). Rusten doet hij op knoerten van 22-duimers.

Sober interieur

Dat in het interieur alleen gebruik gemaakt wordt van de beste materialen lag nogal voor de hand. Er is geopteerd voor leder, echt hout en een flinke portie aluminium. Elk van de vier inzittenden heeft z’n eigen zetel en ook hier domineert de sobere inborst. Een aantal displays (waaronder het volledig digitale dashboard) zijn subtiel ingewerkt. En ze zijn allemaal aanraakgevoelig.

4-liter V8

Audi haalt de 4,2l V8 TFSI uit de schabben voor de aandrijving. Daaruit distilleert het bedrijf nu al 605pk en 750Nm trekkracht. Paar dat aan een achttrapsautomaat en de zo goed als obligate quattro vierwielaandrijving en je hebt een tweedeurs die in staat moet zijn om naar 100km/u te accelereren in 3,7 seconden.