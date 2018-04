Cadillac ATS-V tikt af bij 300km/u

Door: BV

Cadillac heeft op het Autosalon van Los Angeles de specificaties van de ATS-V vrijgegeven. Daarvan waren de eerste details vorige week al uitgelekt, maar de 3,6l V6 met twee turbo’s gaf nog niet alle geheimen prijs.

455pk, 600Nm

De Amerikanen hebben de ambitie om het de BMW M3 en M4 moeilijk te maken. En dan moet je wel wat uit die zescilinder puren. De balans tikt finaal af op 455pk en 605Nm. En dat gaat allemaal naar de achterwielen via een geautomatiseerde zesbak die je met schakellepels aan het stuurwiel kan aansturen. Haal alles uit de kast en je rijdt 96km/u (60Mph) in 3,9 seconden terwijl de luchtweerstand het pas haalt bij 300km/u (Cadillac heeft het over een topsnelheid van ‘meer dan 185Mph - 297km/u dus).