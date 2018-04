Audi A7 h-tron kiest voor waterstof

Door: AUTO55

Kort door de bocht is de A7 h-tron een plug-in hybride waarbij de brandstofmotor overboord is gegooid en vervangen door een brandstofcel. Dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld een A3 e-tron, waarbij de benzinemotor het overneemt als de accu’s leeg zijn, doet de brandstofcel dat in de A7 h-tron. De accu's alleen houden het ongeveer 50km vol.

Als er wordt overgeschakeld op de brandstofcel, wat uiteraard volautomatisch gebeurt, dan wordt er aanspraak gemaakt op vier waterstoftanks. Die leveren hun waterstof af aan de brandstofcel die het omzet in elektriciteit om de elektromotor achterin van kracht te voorzien. En wie de rechtervoet een beetje in bedwang kan houden moet dan 500km kunnen afleggen. Na een minuutje of drie waterstof tanken kan er vervolgens alweer 500km worden afgelegd. Emissievrij.

Prestaties

De A7 h-tron weet zich met een spurttijd van 7,9 seconden aardig uit de slag te trekken en topt aan 180km/u. Wanneer je dit in de praktijk kunt ervaren? Daarover doet Audi nog geen uitspraken.