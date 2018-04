Ferrari perst klanten 458 Speciale af

Door: BV

Ferrari wrijft zich in de handen. De vraag voor de 458 Speciale (dat is de tot 605pk en 540Nm opgekittelde versie van de 458 Italia) overstijgt immers het productievolume. En wie liever niet van de wachtlijst wordt gegooid, kan maar beter dieper in de buiden tasten. Dat moet blijken uit communicatie die Magnitude Finance, dat zich specialiseert in het financieren van dit soort aankopen, op het wereldwijde web plaatste.

De hoogste bieder

Officieel worden de auto’s niet per opbod verkocht, maar Magnitude Finance zegt dat z’n klanten onder druk gezet worden om opties te nemen die ze eigenlijk niet willen. Kwestie van hun plaats op de wachtlijst veilig te stellen. En het gaat daar niet om kleintjes. De koetswerkstriping alleen al maakt je op een haar na € 9.000 armer.

Duitse streken?

Ferrari is zeker niet de enige fabrikant van begeerlijke sportwagens die ervan verdacht wordt de klanten voor meer centen te willen rollen dan betamelijk is. Porsche heeft op dat vlak ook al geen al te beste reputatie. Zo bouwde het onder meer exact 918 stuks van de Porsche 911 Turbo Spyder Edition, met dan nog exact dezelfde cijfers in het chassisnummer als elk van de échte 918 Spyders. Het staat nergens op papier, maar het idee is natuurlijk dat je én een 911 Turbo én een 918 Spyder aan de man brengt. De 918 Spyder is nu wel uitverkocht, maar het heeft langer geduurd dan Porsche zelf had gewild. Of bovenstaande politiek daar wat mee te maken heeft, is niet geweten.