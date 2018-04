Officieel: Mini nekt Roadster en Coupé

Door: BV

Er is in het verleden al meermaals naar gehint, maar nu heeft ook één van Mini’s directieleden z’n mond voorbijgepraat: de Mini Roadster en Coupé gaan eruit. Volgend jaar wordt de productieband stilgelegd en we moeten onze adem niet inhouden voor een opvolger, zo liet Patrick McKenna (die verantwoordelijk is voor de Productplanning bij de Amerikaanse tak van het bedrijf) aan de media weten.

“superhero strategy”

Dat is hoe Mini z’n productstrategie voor de toekomst doopte. Wie het leest, zou ervan uit kunnen gaan dat er enkele exotische modellen worden voorbereid die door hun exclusieve karakter het imago van het merk in stand houden, maar niets is minder waar. De strategie houdt immers in dat er vooral wordt ingezet op modellen die hoge productievolumes kunnen halen. Vooral heel normale auto’s dus.

De uitzondering?

Eén sprankeltje hoop is er nog, voor wie absoluut iets wil dat niet op elke straathoek te zien is. Dat is de Superleggera Vision concept. Die werd door Carrozzeria Touring op basis van een bestaand Mini-platform, maar met elektrische aandrijving uit de hoed getoverd voor het Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Er is gehint (maar nog niets meer) naar een beperkte oplage van dat model.