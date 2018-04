Subaru Forester STI is Japanse zaak

Door: BV

Beschouw het gerust als de ultieme sleeper. Een Japanse SUV die opereert in de ‘onbekend dus onbemind’-categorie, die dan ook nog eens is uitgerust met een knoert van een motor. Subaru lepelde al het blok van de Impreza WRX in z’n Forester toen merken als Porsche en BMW nog niet van een sportieve SUV hadden gedroomd. En ze doen het weer - met deze Forester STI. Het kloppende hart is de gekende tweeliter turbo boxermotor van de Subaru STI (Impreza is er in Europa af gevallen).

Als een raket

De eenheid levert 280pk en 350Nm. De exacte prestaties zijn nog niet bekend, maar omdat vierwielaandrijving nog steeds van de partij is, weet je dat de sprinttijd flitsend snel zal afgewerkt worden.

Geen half werk

STI, Subaru Technica International, doet geen half werk. Behalve logo’s, leder en gekleurde accenten zijn er dus ook 19-duimers met daarachter Brembo stopijzers van 17 duim gemonteerd. En de ophanging is ook aangepast. Met onder meer een veerpootbrug vooraan, andere veren en dempers, een aangepaste stabilisatorstang en aanpassingen aan het subframe.

Alleen voor Japan

Wie er één wil, begint best met een vliegticket naar Tokyo. Subaru zal slechts 300 exemplaren bouwen en ze blijven allemaal binnen Japan. Met het stuur rechts dus…