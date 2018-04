Hyundai i10 kweekt koffer

Door: BV

Hij heet Hyundai Grand i10 en dat heeft hij te danken aan de koffer die achteraan het ontwerp is gekleefd. Daarmee wordt Hyundai’s kleinste nu ook al ei zo na 4 meter lang. In Mexico tenminste. Dat is waar hij gemaakt wordt en waartoe de verkoop zich zal beperken. Voorlopig tenminste. Maar West-Europa staat hoe dan ook niet op de planning. In onze contreien lusten we geen kleine vierdeurs.

Voor de volledigheid gooien we er ook nog even bij dat een 1.2l benzinemotor met 87pk voor de aandrijving zorgt. Schakelen doe je met de hand, met een vijfbak, maar er komt nog een automaat.