Mitsubishi houdt grafrede voor Lancer Evo

Door: BV

Beschouw de Mitsubishi Lancer EVO gerust als een levende legende. Een uit de rallysport geboren straatlegale bom in de (aangedikte) bekleding van een gezinssedan. De tweeliter turbomotor wekt tegenwoordig al 295pk op.

Onzekere toekomst

Over de toekomst van de Lancer Evo werd al veelvuldig gespeculeerd. Vooral omdat z’n eerder brandstofintensieve prestaties door allerlei regelgeving onder druk staan. Al in 2011 werd daarom gesuggereerd dat de Evo zou voortbestaan als een dieselhybride.

Don Swearingen, de nummer 2 van Mitsubishi in de VS, heeft op het Autosalon van Los Angeles echter laten verstaan dat de Lancer EVO op een dood spoor zit. “de Evo heeft z’n tijd gehad” zei hij. Maar er komt nog een laatste, speciale editie vooraleer het iconische model definitief uitzwaait.

Verdere uitleg gaf Swearingen niet. Daardoor is niet helemaal uit te sluiten dat het om een louter Amerikaanse beslissing gaat, en dat Mitsubishi voor enkele markten wél doorgaat met de Evo. Dat het bedrijf last heeft van tanende verkoopscijfers en zich concentreert op volumeproducten, speelt de pessimisten wel in de kaarten.