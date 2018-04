Corvette Stingray dubbel zo duur in Europa

Door: BV

Corvette heeft de Stingray een heel klein beetje bijgevijld. En die aanpassingen sijpelen nu ook door naar de Europese uitvoering van de Amerikaanse sportwagen. Die is sinds april van dit jaar in een handvol Europese landen te koop.

Spotgoedkoop in de VS

In de VS is de ‘Vette’ een regelrechte prijskraker. Z’n 6,2l V8 ontwikkelt een indrukwekkende 460pk en 530Nm. Voldoende voor een sprinttijd van 4,2 tellen en een top van 290 (Coupé) of 282km/u (Convertible). En je kan het er hebben voor $ 54.995. Omgerekend is dat amper € 43.972!

De Europese prijs

In Duitsland (Belgische prijzen bereikten ons nog niet) staat de jongste Stingray vanaf nu in de catalogus voor € 74.500. Dat is op een haar na het dubbele. Eén en ander heeft natuurlijk te maken met de transportkosten en invoerrechten. Bovendien is de uitrusting van het model in Europa gespekt. Het Oude Continent krijgt alleen modellen waarop het Z51 Performance Pack gemonteerd is. Met onder meer grotere wielen en remmen, extra koeling voor het limited slip differentieel, een andere ophanging en een aeropakket.

De Amerikanen zijn er zich dus van bewust dat hun sportwagen op Europese bodem wel eens harder afgejakkerd zou kunnen worden dan in hun thuisland. Maar bovenstaande paragraaf verklaart niet het ganse verschil. Wat dat dan wel maakt? De klanten. In Europa wordt nu eenmaal met de glimlach meer betaald voor sportwagens dan elders ter wereld. Ook sportieve Europese modellen zijn goedkoper in de VS dan in het Europa waar ze gebouwd worden.

Handeltje

Het prijsverschil op verschillende dure Europeanen (zoals een Porsche 911, Audi R8, BMW M5…) is zo frappant, dat verschillende bedrijfjes het presteren om in de VS dergelijke auto’s nieuw te kopen, ze vervolgens weer (want daar zijn ze per slot van rekening al gebouwd) naar Europa te verschepen, enkele details aan te passen (zoals de verlichting), ze te homologeren en ze ten slotte te verkopen onder de Europese catalogusprijzen. Zonder verlies welteverstaan.