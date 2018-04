Rosberg en Hamilton bouwen eigen Mercedes SL63 AMG

Door: BV

Mercedes domineerde het Formule 1 Kampioenschap van afgelopen jaar. Lewis Hamilton heeft zich kampioen laten kronen en Nico Rosberg schopte het tot het tweede ereschavot. Mercedes viert dat met een speciale editie van de SL63 AMG.

Zwart en goud

Het zal wel een verwijzing zijn naar de eerste plaats, de gouden accenten op de binnen- en buitenkant van de zwarte SL die volgens de marketingafdeling door Hamilton is samengesteld. Rosberg’s creatie met wit en zilver is een stuk soberder. Beiden hebben ze op de sleutel, een speciale badge en de vloertapijten een circuit staan. Bij Rosberg is dat Hockenheim, bij Hamilton is dat Silverstone.

Gelimiteerde oplage

Beide exemplaren gaan de verkoop in, maar wie er één wil hebben zal zich mogen haasten. Er worden er niet meer dan 19 gebouwd. De prijs is ons niet meegedeeld.