Nissan verkoopt z.com voor miljoenen

Door: BV

Nissan heeft als sinds 1969 (toen de Fairlady Z op de foto werd gelanceerd) sportieve modellen in het gamma. Die hebben allemaal de laatste letter in het alphabet gemeenschappelijk. Daarom kocht het bedrijf jaren geleden al de domeinnaam Z.com, waarop het de geschiedenis van de sportieve modelreeksen uit de doeken deed. Maar nu heeft het bedrijf het internetadres verkocht. Het is één van slechts drie domeinnamen met één letter. Q.com en X.com bestaan ook nog.

800 miljoen Yen

Wat zo’n domeinnaam tegenwoordig waard is? Wel, de Japanners vonden een bod van 800 miljoen Yen (bijna € 5,5 miljoen) wel welletjes. De koper is GMO, Japan’s grootste internetprovider. De naam blijft dus wel in het land.

En wat met Nissan

De globale website van Nissan vind je op het weinig gunstige adres nissan-global.com. Dat komt omdat een Amerikaanse Jood met achternaam Nissan internetadres nissan.com al in mei 1994 registreerde voor z’n gelijknamige computerfirma. Autobouwer Nissan heeft zo onderhand al alle beschikbare rechtbanken afgeschuimd in een poging om het domein in handen te krijgen, maar werd nog nooit in het gelijk gesteld. Op de website staat een uitgebreid (éénzijdig) verslag van de (niet altijd even propere) tactieken die Nissan gebruikt om beslag te leggen op de naam.